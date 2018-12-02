توصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ إلى اتفاق تجاري جديد بعدم فرض تعريفات جمركية جديدة بين البلدين لمدة 90 يوماً.

جاء ذلك في بيان صدر عن البيت الأبيض، مساء السبت، حول اللقاء الذي جمع الرئيسين الأميركي والصيني على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وسيبدأ البلدان مفاوضات تجارية جديدة على مدى 90 يوماً من أجل التوصل إلى اتفاق، وخلال هذه المدة لن يَفرض أي منهما على الآخر تعريفات جمركية جديدة.

وأشار البيان إلى أنه في حالة عدم توصل الجانبين إلى اتفاق في نهاية عملية المفاوضات، فإن الرئيس الأميركي سيرفع نسبة الرسوم الجمركية من جديد إلى 25% اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2019، وذلك بعد أن وافق على إبقاء التعريفات الجمركية على سلع بقيمة 200 مليار دولار عند 10% فقط.

يشار إلى أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بدأت في مارس/آذار الماضي، إثر فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على منتجات صينية، ورد بكين بالمثل.

وتعد بكين أكبر شريك تجاري لواشنطن، بنحو 635.4 مليار دولار عام 2017، ولكن بعجز كبير لصالح الصين، وهو ما وعد ترمب مراراً بمواجهته، ما انعكس سلباً على الاقتصاد العالمي.