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أردوغان يقول إن العالم لن يطمئن ما لم يتم الكشف عن قتلة خاشقجي، والاحتجاجات تشتعل وتحول وسط باريس إلى ساحة مواجهة.

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أردوغان: لن يطمئن العالم ما لم يتم الكشف عن قتلة خاشقجي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن العالم الإسلامي والرأي العام العالمي لن يطمئنا حتى يتم الكشف عن كل المسؤولين عن ارتكاب جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي. وأضاف أردوغان "من اللحظة الأولى التي علمنا فيها بالجريمة حشدنا جميع طاقاتنا من أجل الكشف عن ملابساتها". [TRT عربي/الآن]

وأوضح الرئيس التركي للصحفيين على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين أن "الحقيقة التي سعت الإدارة السعودية إلى إنكارها أولاً ثم محاولة تشويهها وأخيراً الاعتراف بوقوعها، تجلّت بفضل الموقف التركي الحازم". [وكالة الأناضول]

وقال أردوغان إن حل قضية خاشقجي سيكون أيضاً في صالح الأسرة الحاكمة في السعودية. [رويترز]

الاحتجاجات تشتعل وتحوّل وسط باريس إلى ساحة مواجهة

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، السبت، اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجي السترات الصفراء، وتحولت بعض شوارعها إلى ساحات مشتعلة، خلال مظاهرات شارك فيها الآلاف استمراراً لحملة رفض الضرائب التي فرضتها الحكومة على الوقود. [TRT عربي/الآن]

وقالت الشرطة إن 65 شخصاً بينهم 11 من أفراد قوات الأمن أصيبوا في الاحتجاجات وسط باريس. كما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن عدد الموقوفين وصل إلى 205 أشخاص. [TRT عربي/الآن]

وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاحتجاجات قائلاً "المتظاهرون يريدون الفوضى، وما حدث في باريس السبت لا علاقة له بالتعبير السلمي عن الغضب المشروع". [وكالة الأناضول]