سياسة
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أردوغان: لن يطمئن العالم ما لم يتم الكشف عن قتلة خاشقجي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العالم الإسلامي والرأي العام العالمي لن يطمئنا حتى يتم الكشف عن كل المسؤولين في ارتكاب جريمة قتل خاشقجي. وذلك خلال مؤتمر صحفي له في ختام قمة العشرين.
أردوغان: لن يطمئن العالم ما لم يتم الكشف عن قتلة خاشقجي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / AA
1 ديسمبر 2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن العالم لن يطمئن ما لم يتم الكشف عن قَتَلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان، في ختام قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وأوضح أردوغان أن العالم الإسلامي والرأي العام العالمي لن يطمئنا حتى يتم الكشف عن كل المسؤولين في ارتكاب جريمة قتل خاشقجي. وأضاف "من اللحظة الأولى التي علمنا فيها بالجريمة حشدنا جميع طاقاتنا من أجل الكشف عن ملابساتها".

وشدد في هذا السياق على أن "الحقيقة التي سعت الإدارة السعودية إلى إنكارها أولا ثم محاولة تشويه الحقائق وأخيراً الاعتراف بوقوعها، تجلّت بفضل الموقف التركي الحازم".

فيما أشار أردوغان إلى أنه لم يصدق جواب ولي العهد السعودي عندما طرح وزير الخارجية الكندي موضوع مقتل خاشقجي، خلال أعمال قمة العشرين.

ولم يلتقِ الرئيس التركي بولي العهد السعودي على هامش القمة، في إشارة إلى أن العلاقات التركية السعودية تعيش حالة عدم ثقة فيما يخص قضية مقتل خاشقجي، وفقاً لمراقبين.

مصدر:TRT عربي
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