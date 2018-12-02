طالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالإجابة عن الأسئلة المتعلقة بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خلال نقاش عابر دار بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وقال ترودو في نقاشه مع ولي العهد السعودي "إن هناك حاجة إلى إجابات أفضل عن الأسئلة التي ما زالت عالقة بشأن مقتل خاشقجي"، حسب ما نقلت شبكة CBC الكندية.

كما أوضح ترودو لولي العهد محمد بن سلمان ضرورة الإفراج عن الناشط السعودي المعتقل رائف بدوي، وأكد استمرار كندا في دعم حقوق الإنسان دائماً.

يُعد هذا اللقاء هو الأول بين رئيس الوزراء الكندي وولي العهد السعودي بعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين في شهر أغسطس/آب الماضي، إثر توجيه كندا انتقادات للسعودية بشأن وضع حقوق الإنسان في البلاد.

كما أكد ترودو ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في اليمن، وشدد على تعزيز وصول المساعدات الإنسانية أثناء حديثه مع ولي العهد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة العشرين، السبت، إن بلاده لم تعتبر حادثة مقتل جمال خاشقجي قضية سياسية على الإطلاق.

وأضاف أردوغان أن إصرار تركيا على معرفة الحقيقة بشأن مقتل خاشقجي لا يهدف إلى الإضرار بالأسرة الحاكمة في السعودية، وأن حل القضية سيكون أيضاً في صالح الأسرة الحاكمة.