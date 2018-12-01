التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، نظيره الأميركي دونالد ترمب، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، على هامش قمة العشرين، لمدة 50 دقيقة.

يُذكر أن هذا اللقاء الثاني في إطار القمة، حيث تبادل الجانبان، الجمعة، أطراف الحديث لفترة وجيزة ضمن إحدى الجلسات.

وقال الرئيس التركي في المؤتمر الصحفي الذي عقب القمة إن العلاقة مع الولايات المتحدة ترتكز على أساس الشراكة، وإنه تمت مناقشة الملف السوري ومحاربة الإرهاب، وقضية "بنك خلق" مع الرئيس ترمب.

وكان أردوغان قد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة أيضاً، قبيل لقائه ترمب.