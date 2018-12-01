سياسة
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أردوغان يلتقي ترمب على هامش قمة العشرين
اجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، السبت، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، على هامش قمة العشرين.
أردوغان يلتقي ترمب على هامش قمة العشرين
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في قمة العشرين  / AA
1 ديسمبر 2018

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، نظيره الأميركي دونالد ترمب، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، على هامش قمة العشرين، لمدة 50 دقيقة.

يُذكر أن هذا اللقاء الثاني في إطار القمة، حيث تبادل الجانبان، الجمعة، أطراف الحديث لفترة وجيزة ضمن إحدى الجلسات.

وقال الرئيس التركي في المؤتمر الصحفي الذي عقب القمة إن العلاقة مع الولايات المتحدة ترتكز على أساس الشراكة، وإنه تمت مناقشة الملف السوري ومحاربة الإرهاب، وقضية "بنك خلق" مع الرئيس ترمب.

وكان أردوغان قد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة أيضاً، قبيل لقائه ترمب.

مصدر:AA
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