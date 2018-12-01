اتفق قادة مجموعة العشرين المجتمعون في الأرجنتين السبت، على إصلاح نظام التجارة العالمي، وسط اعتراض الولايات المتحدة على أهمية تطبيق اتفاقية المناخ.

وتطرقوا لمسائل متنوعة من قبيل التعاون من أجل المستقبل، والبنية التحتية للتنمية، وإستراتيجية مستدامة للغذاء، والمساواة بين الجنسين.

وتكوّن البيان من 31 مادة، ركزت بشكل كبير على النظام الاقتصادي العالمي، وأهمية التأكد من الالتزام بقواعد النظام الدولي في هذا الصدد.

كما أكد على ضرورة ألّا تتسبب قواعد التجارة الدولية في تعرض الدول لمواقف صعبة، وأشار إلى أن بعض الوظائف التي تقوم بها منظمة التجارة العالمية لم تعد ناجعة ولابد من إصلاحها.

وشدد بيان القمة على أنه لا رجوع عن اتفاقية باريس للمناخ، وعلى أهمية تطبيقها بشكل كامل، ومكافحة التغير المناخي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة مُصرة على قرارها بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وأنها ستستخدم جميع مصادر الطاقة بأكثر الطرق كفاءةً بشكل يحمي البيئة.

وبذلك يكون البيان قد أوضح أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لم توافق على الجزء المتعلق بالتغير المناخي.