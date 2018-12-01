سياسة
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الوضع في إدلب يتصدر لقاء أردوغان وبوتين في قمة العشرين
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، السبت، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس على هامش قمة مجموعة العشرين. وأبلغ أردوغان بوتين بضرورة عقد قمة أخرى بشأن الوضع في محافظة إدلب.
الوضع في إدلب يتصدر لقاء أردوغان وبوتين في قمة العشرين
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين / AA
1 ديسمبر 2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إن هناك العديد من الخطوات المختلفة التي يجب اتخاذها في سوريا.

ولفت أردوغان في بداية اللقاء الذي تم على هامش قمة العشرين، إلى الأهمية الكبيرة للقمة الرباعية - بين تركيا وفرنسا وألمانيا وروسيا- التي احتضنتها مدينة إسطنبول حول إدلب السورية.

وأضاف الرئيس التركي: "أعتقد أنه هناك العديد من الخطوات المختلفة التي يجب أن نتخذها، وفي هذا الإطار أجد أنه من المناسب جداً إجراء محادثة حتى وإن كانت قصيرة حول إدلب".

وفي السياق ذاته قالت وكالة إنترفاكس الروسية إن الرئيس التركي طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقْد قمة ثانية حول الأوضاع في إدلب، وذلك خلال اللقاء.

ويشار إلى أن روسيا وتركيا عقدتا قمة في مدينة سوتشي الروسية حول مدينة إدلب في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، تم التوصل فيها إلى اتفاق حول إنشاء منطقة لخفض التصعيد بين النظام السوري والمعارضة.

وشهدت الفترة الأخيرة خروقات متعددة من قِبل النظام لهذا الاتفاق في محيط إدلب، ما نتج عنه نزوح أكثر من 5 آلاف من سكان المحافظة.

وانطلقت أعمال قمة العشرين الجمعة، وشهدت على هامشها العديد من اللقاءات الثنائية بين الزعماء، على أن تُختتم في وقت لاحق السبت، وتضم زعماء الدول العشرين الأكبر اقتصادياً في العالم في إطار مجموعة تأسست عام 1999 بهدف تفعيل التعاون لمواجهة الأزمات العالمية.

مصدر:AA
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