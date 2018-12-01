سياسة
2 دقيقة قراءة
مجموعة العشرين تتفق على إصلاح منظمة التجارة العالمية
نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أوروبيين أن مسودة البيان الختامي لقمة العشرين تفيد بأن الدول الأعضاء متفقون على الالتزام بإصلاح منظمة التجارة العالمية. ومن المقرر صدور البيان الرسمي، السبت، في ختام القمة المنعقدة بالأرجنتين.
مجموعة العشرين تتفق على إصلاح منظمة التجارة العالمية
مسودة البيان الختماي للقمة تشير إلى اتفاق حول إصلاح منظمة التجارة العالمية / AFP
1 ديسمبر 2018

قال مسؤولون أوروبيون إن دول مجموعة العشرين اتفقت على الالتزام بإصلاح منظمة التجارة العالمية، وذلك في مسودة أولية لبيان من المقرر صدوره، السبت، في ختام قمة المجموعة التي تستمر يومين.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤولين الأوروبيين أن مسودة البيان تتطرق إلى قضية الهجرة واللاجئين بحد أدنى، وأن الحديث عن تغير المناخ لا يشير إلى أي تراجع. ولا تزال هناك حاجة لإقرار الدول الأعضاء للبيان الختامي للقمة.

وأصدرت كل من الصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا، صباح السبت، تحذيراً مشتركاً ضد الحمائية التجارية في قمة العشرين، وأكدت ضرورة تقوية منظمة التجارة العالمية.

وعلى الرغم من عدم ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاسم، فإن الانتقادات الرئيسة للمجموعة كانت موجهة ضد سياساته التجارية.

وقال الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، رئيس الدولة المضيفة، إن الحل هو "الحوار، الحوار، الحوار"، ودعا إلى تقديم رسالة واضحة للمسؤولية المشتركة.

وعُقد لقاءٌ ثلاثي للرئيسَين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش قمة العشرين، وذلك لأول مرة منذ 12 عاماً في هذا الإطار.

وتمنح اجتماعات مجموعة العشرين، التي بدأت منذ عام 2008، أعضاءها فرصة لتطوير السياسات الدولية المتعلقة بالقضايا الأساسية في العالم، ولكن الكثير من القرارات الرئيسة تُتخذ في اجتماعات ثنائية بين زعماء المجموعة.

وتمثِّل مجموعة العشرين، المكونة من 19 دولة صناعية في العالم والاتحاد الأوروبي، 85% من الإنتاج الاقتصادي للعالم وثلثَي سكان العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us