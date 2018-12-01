قالت الصحيفةإن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعث بـ11رسالة لمستشاره المقال في الديوان الملكي سعود القحطاني، قبل العملية وبعد الانتهاء منها وجرت عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي في مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت الصحيفةأن تقريراً لوكالة الاستخبارات الأميركية CIAكشف عن الرسائل، وهو التقرير ذاته الذي استنتج مسؤولية ولي العهد السعودي عن قتل خاشقجي.

ونقلت الصحيفة، وفقاً لتقرير CIA، أن ولي العهد السعودي اتصل هاتفيّاً بمستشاره المقال سعود القحطاني، طالبه فيها باتخاذ ترتيبات خارج السعودية إذا لم تنجح محاولات استدراج خاشقجي إلى داخل البلاد.

وأضافت: "ولي العهد السعودي أرسل ما لا يقل عن 11 رسالة إلى أقرب مستشاريه، سعود القحطاني، الذي أشرف على فريق قتل الصحفي جمال خاشقجي، في الساعات التي سبقت وفي أثناء وبعد وفاة الصحفي في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وفقاً لتقدير سرِّي للغاية لوكالة الاستخبارات".

وقالت الصحيفة إنَّ طلب ولي العهد السعودي استدراج خاشقجي كان الخطوة الأولى ضمن تحضيرات جاءت بعد ذلك، تم ترتيبها من أجل قتله بالقنصلية السعودية في تركيا.

جدير بالذكر أن سعود القحطاني يُعدّ أحد المقربين من ولي العهد السعودي، واتِّهم مؤخراً بمساعدة فريق اغتيال خاشقجي، وأُبُعد على إثر ذلك عن منصبه في الديوان الملكي.

وتنفي السعودية أي تورط لولي العهد السعودي في واقعة القتل ، ووجهت السلطات هناك تهماً لـ18 مسؤولاً سعودياً بالتورط في عملية قتل خاشقجي.