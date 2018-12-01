شهدت العاصمة الفرنسية باريس، السبت، اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجي "السترات الصفراء" وتحولت بعض شوارعها لساحات مشتعلة، خلال مظاهرات شارك فيها الآلاف استمراراً لحملة رفض الضرائب التي فرضتها الحكومة على الوقود.

وقالت الشرطة إن 65 شخصاً بينهم 11 من أفراد قوات الأمن أصيبوا في الاحتجاجات وسط باريس. فيما قالت وسائل إعلام محلية إن عدد الموقوفين وصل إلى 205 أشخاص.

وشارك نحو 65 ألف متظاهر في احجاجات السبت، بحسب إحصاءات الشرطة الفرنسية، التي نشرت آلاف العناصر في محيط شارع الشانزليزيه الشهير وسط العاصمة.

وتمكن المحتجون من دخول الشارع ثلاث مرات وتحولت أرجاء المَعلم الشهير إلى نقاط مواجهة مع الأمن، الذي استخدم الغاز المسيل للدموع، بينما لجأ المحتجون إلى إشعال السيارات وبناء الحواجز، ما تسبب في إصابة 65 شخصاً، بينهم 11 من قوات الأمن، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن عدد المصابين وصل إلى 80.

وأظهرت صور نشرتها وكالات الأنباء العالمية سيارات مشتعلة في طرق حول شارع الشانزليزيه الشهير في العاصمة الفرنسية.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، في مؤتمر صحفي، نقلته "فرانس 24": "تظاهر 5500 شخص في ساحة الشانزليزيه وسط العاصمة باريس، والسلطات اعتقلت 107 أشخاص لحد الآن".

وتظاهرة السبت هي الثالثة ضمن سلسلة احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" منذ منتصف نوفمبر/تشرين أول المنصرم، ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية كريستوف كاستانر، في تغريدة عبر توتير، إن "1500 من مثيري الشغب يحتشدون في الطرق المؤدية إلى شارع الإليزيه وسط باريس". وأضاف أن "السلطات المختصة ألقت القبض على 63 شخصاً".

ونقلت قناة فرانس 24 المحلية، عن المسؤول الأمني دينس جاكوب، قوله: "نشعر بقلق من تسلل مجموعات صغيرة، من مثيري الشغب الذين ليسوا من جماعة السُّترات الصفراء إلى المظاهرة، للاشتباك مع قوات الأمن وتحدي سلطة الدولة".

وبدأت احتجاجات السُّترات الصفراء في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اعتراضاً على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيادة الرسوم على المحروقات.

وأغلق المحتجّون الطرق في أرجاء فرنسا، لمدة تزيد عن أسبوعين، في احتجاج عفوي وشعبي ضد زيادة ضرائب الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتصاعدت الاحتجاجات وتحولت إلى أحد أكبر التحديات التي واجهها الرئيس إيمانويل ماكرون وأعتاها، منذ توليه السلطة قبل 18 شهراً.