استقال وزير العلوم والجامعات البريطاني سام جيما، الجمعة، احتجاجاً على الاتفاق الذي وقعته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي والمعروف باسم "بريكست".

جاء ذلك في منشور كتبه الوزير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه إن الاتفاق "لا يَصبّ في المصلحة الوطنية".

وأضاف: "إن التصويت على هذا الاتفاق في البرلمان سيكون مثل تهيئة لأنفسنا نحو الفشل، سنخسر إذا لم نتحكم بمصير بلادنا".

يُذكر أن جيما هو سابع وزير يستقيل من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بسبب الاحتجاج على اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حسب صحيفة غارديان البريطانية.

وجاءت استقالة جيما في وقت تحاول فيه ماي إقناع نواب حزبها بالموافقة على اتفاق الانسحاب، الذي تم إقراره أواخر الشهر الماضي.

ويفترض أن يطرح للتصويت في البرلمان يوم 11 ديسمبر/كانون الأول القادم قبل أن يدخل حيّز التنفيذ في 29 مارس/آذار 2019.