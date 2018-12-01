سياسة
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استقالة سابع وزير بريطاني من حكومة ماي احتجاجا على "بريكست"
أطاحت مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بوزير جديد في حكومة تيريزا ماي، وهو سام جيما وزير العلوم والجامعات البريطاني، ويعدّ الوزير السابع الذي يُقدم استقالته منذ تولي رئيسة الوزراء منصبها قبل 18 شهرا تقريبا.
استقالة سابع وزير بريطاني من حكومة ماي احتجاجا على "بريكست"
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في البرلمان أثناء جلسة مناقشة لخطة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي  / AFP
1 ديسمبر 2018

استقال وزير العلوم والجامعات البريطاني سام جيما، الجمعة، احتجاجاً على الاتفاق الذي وقعته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي والمعروف باسم "بريكست".

جاء ذلك في منشور كتبه الوزير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه إن الاتفاق "لا يَصبّ في المصلحة الوطنية".

وأضاف: "إن التصويت على هذا الاتفاق في البرلمان سيكون مثل تهيئة لأنفسنا نحو الفشل، سنخسر إذا لم نتحكم بمصير بلادنا".

يُذكر أن جيما هو سابع وزير يستقيل من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بسبب الاحتجاج على اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حسب صحيفة غارديان البريطانية.

وجاءت استقالة جيما في وقت تحاول فيه ماي إقناع نواب حزبها بالموافقة على اتفاق الانسحاب، الذي تم إقراره أواخر الشهر الماضي.

ويفترض أن يطرح للتصويت في البرلمان يوم 11 ديسمبر/كانون الأول القادم قبل أن يدخل حيّز التنفيذ في 29 مارس/آذار 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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