سياسة
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أربع دولٍ تحذّر من الحمائية التجارية خلال قمة العشرين
أصدرت الصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا تحذيرا مشتركا ضد الحمائية التجارية في قمة العشرين المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس، فيما بدا أن التحذير قصد سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية.
أربع دولٍ تحذّر من الحمائية التجارية خلال قمة العشرين
لقاء ثلاثي على هامش قمة العشرين في الأرجنتين للرئيسين الروسي والصيني ورئيس الوزراء الهندي / AP
1 ديسمبر 2018

أصدرت الصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا تحذيراً مشتركاً ضد الحمائية التجارية في قمة العشرين المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس، كما أكدت مجموعة الدول ضرورة تقوية منظمة التجارة العالمية.

وعلى الرغم من عدم ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاسم، فإن الانتقادات الرئيسة للمجموعة كانت موجهة ضد سياساته التجارية.

وقال الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، رئيس الدولة المضيفة، إن الحل هو "الحوار، الحوار، الحوار"، ودعا إلى رسالة واضحة للمسؤولية المشتركة.

وعُقد لقاءٌ ثلاثي للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش قمة العشرين، وذلك لأول مرة منذ 12 عاماً في هذا الإطار.

وتمنح اجتماعات مجموعة العشرين، التي بدأت منذ عام 2008، فرصة لأعضائها لتطوير السياسات الدولية المتعلقة بالقضايا الرئيسية في العالم، ولكن الكثير من القرارات الرئيسة تتخذ في اجتماعات ثنائية بين زعماء المجموعة.

وتمثِّل مجموعة العشرين، المكونة من 19 دولة صناعية في العالم والاتحاد الأوروبي، 85% من الإنتاج الاقتصادي للعالم وثلثا سكان العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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