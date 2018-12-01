التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، نظيره الصيني شي جين بينغ، ونظيره التشيلي سيباستيان بينير، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، على هامش قمة مجموعة العشرين.

واستمر اللقاء مع الرئيس الصيني مدة 30 دقيقة، فيما أجرى أردوغان اجتماعاً مغلقاً مع بينيرا، استمر 35 دقيقة، بعيداً عن وسائل الإعلام، بحسب وكالة الأناضول.

وحضر اللقاء وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ووزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، ووزيرة التجارة روهصار بيكجان،والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، انطلقت أعمال القمة، بمشاركة زعماء الدول العشرين الأكبر اقتصاديّاً في العالم.

ويعتزم قادة بلدان المجموعة، خلال القمة، العمل على توسيع التجارة الحرة على الصعيد العالمي، رغم التوتر الاقتصادي المتصاعد عالميّاً، وفي ظل مواجهة تجارية بين الولايات المتحدة والصين.