سياسة
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أردوغان يلتقي نظيريه الصيني والتشيلي على هامش قمة العشرين
انطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. واستقبل رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري الزعماء المشاركين الذين عقدوا عدة اجتماعات ثنائية كانت معظمها بعيدة عن وسائل الإعلام.
أردوغان يلتقي نظيريه الصيني والتشيلي على هامش قمة العشرين
لقاء بين الرئيس التركي ونظيره الصيني بعيداً عن وسائل الإعلام على هامش قمة العشرين / AA
1 ديسمبر 2018

التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، نظيره الصيني شي جين بينغ، ونظيره التشيلي سيباستيان بينير، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، على هامش قمة مجموعة العشرين.

واستمر اللقاء مع الرئيس الصيني مدة 30 دقيقة، فيما أجرى أردوغان اجتماعاً مغلقاً مع بينيرا، استمر 35 دقيقة، بعيداً عن وسائل الإعلام، بحسب وكالة الأناضول.

وحضر اللقاء وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ووزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، ووزيرة التجارة روهصار بيكجان،والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، انطلقت أعمال القمة، بمشاركة زعماء الدول العشرين الأكبر اقتصاديّاً في العالم.

ويعتزم قادة بلدان المجموعة، خلال القمة، العمل على توسيع التجارة الحرة على الصعيد العالمي، رغم التوتر الاقتصادي المتصاعد عالميّاً، وفي ظل مواجهة تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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