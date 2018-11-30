اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، 5 مشاريع قرارات تتعلق بفلسطين، وسادساً خاصاً بالجولان السوري المحتل، حسب ما أعلنته رئيسة الجمعية، ماريا فرناندا اسبينوزا.

ومن بين القرارات المتعلقة بفلسطين القرار المتعلق بالقدس، الذي طالب الدول الأعضاء بالجمعية العامة بعدم الاعتراف بأي إجراءات تتخذها إسرائيل في المدينة المقدسة.

وحصل قرار القدس الذي تقدمت به عدة دول عربية وآسيوية ولاتينية صباح الجمعة، على أغلبية ساحقة، حيث نال موافقة 148دولة مقابل اعتراض 11 دولة بينها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.

وطالب القرار الخاص بمنطقة الجولان السورية المحتلة، بانسحاب إسرائيل من كل الجولان وتأكيد سيادة سوريا عليها، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.