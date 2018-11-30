أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن الأوروبيين سيصرون على اشتراك خبراء دوليين في التحقيقات الخاصة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بحسب تصريحات لمسؤول في قصر الإليزيه.

وأضاف المسؤول أنه خلال محادثة استمرت خمس دقائق، على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، نقل ماكرون رسائل حازمة جداً لولي عهد السعودية، فيما يتعلق بمقتل خاشقجي، وضرورة إيجاد حلّ سياسي للوضع في اليمن.

ونقلت وكالة رويترز فيديو نشرته صحيفة سعودي جازيت على موقعها الإلكتروني للاجتماع، يظهر فيه الزعيمان يتحدثان بصوت خفيض، وقد قرّب كل منهما رأسه من الآخر، وظهر في الفيديو ماكرون وهو ينظر مباشرة إلى عينَي الأمير محمد بن سلمان بينما كان الأمير يومئ ويبتسم أحياناً.

وفي الصوت المصاحب للفيديو كان من الممكن سماع بن سلمان وهو يقول "لا تقلق" في حين ردّ ماكرون قائلا "أنا قلق".

وفي مقطع مصور مدته دقيقة نُشر على تويتر، قال ماكرون "أنت لا تستمع إليّ أبداً" وردّ الأمير محمد بالقول "سأستمع بالطبع"، وفي نهاية اللقاء يمكن سماع ماكرون يقول "أنا رجل يحترم كلمته."

وأظهر الفيديو نوعاً من التناقض بين وجه محمد بن سلمان وهو يرسم ابتسامة مغلفة بالحرج ووجه الرئيس الذي كان صارماً إلى حدّ ما، وكان حريصاً على نقل هذه الرسائل بأسلوب بالغ الحزم.