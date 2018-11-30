امتدت شرارة مظاهرات السترات الصفراء في العاصمة البلجيكية بروكسل، الجمعة، لتصل إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وبدأت المظاهرات في نقاط عدّة من بروكسل، عقب دعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاج.

ووصل المحتجون أمام المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، مردّدين هتافات ضد سياسات حكومتهم الاقتصادية ورفع أسعار الوقود.

وأحرق المتظاهرون سيارتين، إحداهما لقوات الشرطة في مركز المدينة، كما ألقوا قنابل صوتية وأحرقوا مشاعل.

وتدخلت قوات الشرطة لتفريق المتظاهرين عبر استخدام خراطيم للمياه والغاز المسيل للدموع.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم شرطة بروكسل، إلسي فان دي كيير، إنه تم توقيف 60 متظاهراً لإرباكهم النظام العام، خلال مشاركتهم في تظاهرة تُعد امتداداً لحركة السترات الصفراء التي بدأت في فرنسا.

وأرجعت دي كيير حالات الاعتقال إلى حمل العديد من المتظاهرين الموقوفين أشياء اعتبرتها الشرطة خطيرة، بما في ذلك شفرات الحلاقة ورافعات الإطارات ورذاذ الفلفل.

ومن المتوقع أن تنظم حركة السترات الصفراء، السبت، مظاهرة ضخمة في شارع الشانزليزيه وسط العاصمة الفرنسية باريس.

وبدأت احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري؛ احتجاجاً على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيادة الرسوم على المحروقات، إلا أن أصواتاً بدأت ترتفع مؤخراً تطالب باستقالة ماكرون.