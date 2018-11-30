سياسة
2 دقيقة قراءة
احتجاجات السترات الصفراء تصل مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل
بدأت مظاهرات السترات الصفراء في العاصمة البلجيكية بروكسل، عقب دعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وامتدت لتصل إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
احتجاجات السترات الصفراء تصل مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل
امتدت شرارة مظاهرات السترات الصفراء من باريس إلى بروكسل / Reuters
30 نوفمبر 2018

امتدت شرارة مظاهرات السترات الصفراء في العاصمة البلجيكية بروكسل، الجمعة، لتصل إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وبدأت المظاهرات في نقاط عدّة من بروكسل، عقب دعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاج.

ووصل المحتجون أمام المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، مردّدين هتافات ضد سياسات حكومتهم الاقتصادية ورفع أسعار الوقود.

وأحرق المتظاهرون سيارتين، إحداهما لقوات الشرطة في مركز المدينة، كما ألقوا قنابل صوتية وأحرقوا مشاعل.

وتدخلت قوات الشرطة لتفريق المتظاهرين عبر استخدام خراطيم للمياه والغاز المسيل للدموع.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم شرطة بروكسل، إلسي فان دي كيير، إنه تم توقيف 60 متظاهراً لإرباكهم النظام العام، خلال مشاركتهم في تظاهرة تُعد امتداداً لحركة السترات الصفراء التي بدأت في فرنسا.

وأرجعت دي كيير حالات الاعتقال إلى حمل العديد من المتظاهرين الموقوفين أشياء اعتبرتها الشرطة خطيرة، بما في ذلك شفرات الحلاقة ورافعات الإطارات ورذاذ الفلفل.

ومن المتوقع أن تنظم حركة السترات الصفراء، السبت، مظاهرة ضخمة في شارع الشانزليزيه وسط العاصمة الفرنسية باريس.

وبدأت احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري؛ احتجاجاً على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيادة الرسوم على المحروقات، إلا أن أصواتاً بدأت ترتفع مؤخراً تطالب باستقالة ماكرون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us