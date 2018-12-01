سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 1 ديسمبر/كانون الأول 2018
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خلاصات من TRT عربي: 1 ديسمبر/كانون الأول 2018
الرئيس الأرجنتيني وولي العهد السعودي في قمة قادة مجموعة العشرين / Reuters
1 ديسمبر 2018

أهم الأحداث:

قمة العشرين تُعقد في الأرجنتين بأجندات سياسية واقتصادية. والسُّترات الصفراء تطالب باستقالة ماكرون وتتوعد بتصعيد الاحتجاج.

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      قمة العشرين تُعقد في الأرجنتين بأجندات سياسية واقتصادية

      انطلقت، الجمعة، فعاليات قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس، وتستمر اجتماعاتها لمدة يومين. [TRT عربي/الآن]

      واجتمع قادة مجموعة العشرين في الأرجنتين وسط أزمة تجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوتر جديد بين روسيا وأوكرانيا. [bbc عربي]

      وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها ستكون حازمة عندما تتحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال القمة بشأن قتل الصحفي جمال خاشقجي والوضع في اليمن. [رويترز]

      ورجّحت الخارجية الروسية أن يكون إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب اللقاء بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة العشرين، لأسباب داخلية أميركية، وليست بسبب واقعة البحر الأسود كما زعم. [روسيا اليوم]

      السُّترات الصفراء تطالب باستقالة ماكرون وتتوعد بتصعيد الاحتجاج

      طالب مدير حركة السُّترات الصفراء عن العاصمة الفرنسية باريس، تيري بول فاليت، الجمعة، باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مبيّناً أن رفع أسعار الوقود في البلاد، كان القشة التي قصمت ظهر البعير. [TRT عربي/الآن]

      وقال فاليت إنه إذا لم يجد ماكرون والحكومة حلاًّ لمشاكل المحتجين، فإنهم بذلك يدفعون الفرنسيين إلى القيام بالثورة، في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تنظم حركة "السترات الصفراء"، السبت، تظاهرة ضخمة في شارع الشانزليزيه وسط العاصمة باريس. [الأناضول]

      واقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابٍ له، الثلاثاء، مراجعة الضرائب على الديزل والبنزين كل ثلاثة أشهر سعياً لامتصاص الحركات الاحتجاجية لارتفاع أسعار الوقود. وأصرّ على أنه لن يغير فيما يخص الطاقة، بسبب العنف في الشوارع. [رويترز]

      مصدر:TRT عربي
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