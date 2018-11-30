أُصيب 28 متظاهراً فلسطينياً، الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان مقتضب، إن 28 فلسطينياً أصيبوا بالرصاص الحي الذي أطلقه جيش الاحتلال تجاه المتظاهرين بالقرب من الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

في سياق متصل، أصيب الجمعة 5 فلسطينيين بجراح والعشرات بحالات اختناق، خلال تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات مناهضة للاستيطان وجدار الفصل في الضفة الغربية.

وقال مراد شتوي‎، منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم غربي نابلس، إن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات انطلقت عقب صلاة الجمعة.