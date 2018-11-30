سياسة
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انطلاق أعمال قمة العشرين في الأرجنتين
انطلقت مساء الجمعة، أعمال قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. واستقبل رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري الزعماء المشاركين وسط مراسم رسمية.
انطلاق أعمال قمة العشرين في الأرجنتين
المشاركون في قمة العشرين / Reuters
30 نوفمبر 2018

انطلقت مساء الجمعة، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، أعمال قمة مجموعة العشرين بمشاركة عدد من الزعماء والرؤساء، بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واستقبل رئيس الأرجنتين الرئيس الدوري للقمة، ماوريسيو ماكري، الضيوف بمعرض كوستا سالغيرو، فيما بدأ الضيوف، عقب ذلك، اجتماعاً مغلقاً تحت عنوان مستقبل عادل ومستدام.

في ذات السياق، ذكرت وزارة الخارجية السعودية، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اجتمع مع زعماء بينهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على هامش قمة العشرين في بوينس آيريس.

وتستمر القمة حتى السبت، وتضم زعماء الدول العشرين الأكبر اقتصادياً في العالم في إطار مجموعة تأسست عام 1999 بهدف تفعيل التعاون لمواجهة الأزمات العالمية.

ويعتزم زعماء بلدان المجموعة، خلال القمة، العمل على توسيع التجارة الحرة على الصعيد العالمي رغم التوتر الاقتصادي المتصاعد عالمياً.

وتنعقد القمة الاقتصادية العالمية، في ظل المواجهة التجارية التي بين الولايات المتحدة والصين اللتين تعدان من أكبر اقتصادات العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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