أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستكون حازمة عندما تتحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، يوم الجمعة، بشأن قتل الصحفي جمال خاشقجي والوضع في اليمن.

وقالت ماي للصحفيين، على متن رحلتها إلى بوينس أيرس، إنها ستتحدث مع ولي العهد السعودي، مشيرة إلى أن العلاقة مع السعودية هي التي ستتيح لها الجلوس معه والحديث بحزم عن وجهات نظر بلادها في القضيتين.

وأضافت أنها ستبلغه بأن التحقيق في قتل خاشقجي يجب أن يكون كاملاً ونزيهاً، وأن يتم محاسبة المسؤولين، وأنها ستحثه على إيجاد حل سياسي في اليمن.

وقالت: "نعتقد أن الوقتقدحان، هناك فرصة للتوصل إلى حل سياسي؛ لأن هذه هي الطريقة التي نضمن بها مستقبلاً أن ينعم الشعب اليمني بالأمن والسلام".

وتجتمع مجموعة العشرين لهذا العام في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية العالمية، إلا أن مواضيع سياسية ستكون حاضرة في المشهد بقوة.