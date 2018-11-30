سياسة
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ماي تعتزم مناقشة بن سلمان بشأن اليمن وقضية خاشقجي
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستكون حازمة عندما تتحدث مع ولي العهد السعودي، خلال قمة مجموعة العشرين، بشأن قتل الصحفي جمال خاشقجي والوضع في اليمن.
ماي تعتزم مناقشة بن سلمان بشأن اليمن وقضية خاشقجي
وصول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى الأرجنتين / AFP
30 نوفمبر 2018

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستكون حازمة عندما تتحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، يوم الجمعة، بشأن قتل الصحفي جمال خاشقجي والوضع في اليمن.

وقالت ماي للصحفيين، على متن رحلتها إلى بوينس أيرس، إنها ستتحدث مع ولي العهد السعودي، مشيرة إلى أن العلاقة مع السعودية هي التي ستتيح لها الجلوس معه والحديث بحزم عن وجهات نظر بلادها في القضيتين.

وأضافت أنها ستبلغه بأن التحقيق في قتل خاشقجي يجب أن يكون كاملاً ونزيهاً، وأن يتم محاسبة المسؤولين، وأنها ستحثه على إيجاد حل سياسي في اليمن.

وقالت: "نعتقد أن الوقتقدحان، هناك فرصة للتوصل إلى حل سياسي؛ لأن هذه هي الطريقة التي نضمن بها مستقبلاً أن ينعم الشعب اليمني بالأمن والسلام".

وتجتمع مجموعة العشرين لهذا العام في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية العالمية، إلا أن مواضيع سياسية ستكون حاضرة في المشهد بقوة.

مصدر:Reuters
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