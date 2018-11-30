طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، الجمعة، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، برفض مشروع قرار أميركي، يدعو إلى إدانة حركة المقاومة الإسلامية حماس

واعرب الشيخ في بيان صحفي عن رفضه لصيغة القرار المقدَّم من الولايات المتحدة الأميركية للجمعية العامة في لأمم المتحدة، لإدانة حركة حماس، قائلاً "القرار مرفوض جملة وتفصيلاً، ودليل قاطع على سياسة الانحياز الأميركي الكامل للاحتلال، والمساواة بين الضحية والجلاد".

ودعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، الدول العربية و"الأصدقاء"، لرفض القرار، الذي وصفه بالجائر والظالم.

ويطالب المشروع بإدانة الهجمات الصاروخية لحماس، و"تشجيعها على العنف" بحسب وصفه، وسط توقعات بأن يتم التصويت عليه من قبل الأعضاء الـ193 في الأمم المتّحدة بدءاً من الاثنين.

وخلال الأيام الأخيرة، كثّفت الولايات المتحدة الضغوط على الأوروبيين للحصول على دعمهم لهذا النص الذي إذا ما تم تبنّيه، سيكون الأول من نوعه الذي يدين حركة المقاومة الإسلامية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.