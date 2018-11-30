سياسة
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الأناضول: القصف الإسرائيلي في سوريا استهدف قوات النظام ومجموعات إيرانية
أفادت وكالة الأناضول حسب مصادر مطّلعة أن القصف الذي شهدته المنطقة الجنوبية في سوريا مساء الخميس، نفذته طائرات إسرائيلية واستهدف عدة مواقع لقوات النظام ومجموعات مسلّحة تابعة لإيران.
الأناضول: القصف الإسرائيلي في سوريا استهدف قوات النظام ومجموعات إيرانية
طائرة عسكرية إسرائيلية فوق الأجواء السورية - أرشيف / AA Archive
30 نوفمبر 2018

قالت مصادر مطّلعة لوكالة الأناضول، الجمعة، إن القصف الذي شهدته المنطقة الجنوبية في سوريا مشاء الخميس، نفّذته طائرات إسرائيلية واستهدف عدة مواقع لقوات النظام ومجموعات مسلّحة تابعة لإيران.

وحسب الوكالة أشارت المصادر إلى أن القصف استهدف منطقة حرفا بريف القنيطرة واللواء 90 واللواء 76 وتل المانع ومحيط الصنمين بريف درعا الشمالي، لافتة إلى أن القصف استمر لوقت تجاوز الساعة.

وقالت وكالة أنباء النظام السوري سانا إن الدفاعات الجوّية التابعة للنظام تصدت لقصف كثيف على جنوبي سوريا.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري لم تُسمّه أن "الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية فوق منطقة الكسوة جنوبي العاصمة دمشق وأسقطتها".

في المقابل نفى الجيش الإسرائيلي سقوط طائرة تابعة له فوق الأجواء السورية بدون الكشف عن معلومات إضافية حول القصف.

وتوقفت سلسلة الغارات الإسرائيلية على مواقع النظام والمجموعات الإيرانية، منذ إسقاط طائرة على متنها 14 عسكريّاً روسيّاً من قبَل مضادات النظام 18 سبتمبر/أيلول الماضي، قبل استئنافها الخميس.

مصدر:AA
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