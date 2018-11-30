قالت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية سيغريد كاغ، الجمعة، إن بلادها لن تُصدّر أسلحة إلى السعودية، ومصر، والإمارات ما لم يثبت أنها لن تستخدمها في الحرب اليمنية.

جاء ذلك في ردها على أسئلة النواب في البرلمان الهولندي، مضيفة أن الحكومة الهولندية شددت شروطها على صادراتها من الأسلحة لمنع استخدامها في النزاع في اليمن.

وأشارت إلى أن مصر والإمارات ضُمتا إلى النظام المطبَّق على السعودية بشأن تقييد تصدير الأسلحة حتى تتأكد من أنها لن تُستخدم في حرب اليمن.

ويشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014 من جهة أخرى.

وخلّفت هذه الحرب أوضاعاً معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن على حافة المجاعة وفق تقديرات الأمم المتحدة.