تنطلق الجمعة فعاليات قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس، ويشارك أعضاؤها العشرون ذوو الاقتصادات الأكبر على مستوى العالم، وتستمر اجتماعاتها على مدار يومين.

ومن المرتقب أن تهيمن قضية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين - أكبر اقتصادين عالمياً - على نقاشات القمة، فالعضوان يمثلان 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويُرجَّح أن يستحوذ الاجتماع بين الرئيسين الأميركي ترمب و الصيني شي جينبينغ على الأجندة الرئيسية، فيما لا يُتوقع حدوث أي انفراجه في معركة التعريفات الجمركية الأميركية الصينية الحالية.

كما تحظى القضايا السياسية بنصيب كبير من اللقاءات الجانبية التي يعقدها الزعماء المشاركون على هامش القمة.

مجموعة العشرين

قمة العشرين منتدى دولي يجمع بين كل الاقتصادات الصناعية والناشئة الرائدة في العالم، وتمثل المجموعة 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتشكل 75% من حجم التجارة العالمية و80% من قيمة الاستثمارات العالمية. وتنعقد القمة كل عام في دولة من الأعضاء، وتنعقد لأول مرة في الأرجنتين هذا العام.

وتأسست القمة قبل 17 عاماً، بعد اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في عام 1999، حيث رأوا أن هناك حاجة إلى هيئة أكثر شمولاً وتمثل نطاقاً أوسع من العالم ليكون لها تأثير أقوى على مواجهة التحديات المالية العالمية.

وقبل 2008 اقتصر الحضور في البداية في قمة العشرين على وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء، و في خضم الأزمة المالية العالمية تجددت الحاجة لبناء توافق جديد في الآراء على أعلى مستوى سياسي، ومنذ ذلك الحين، بدأت مشاركة رؤساء دول أو حكومات الأعضاء في اجتماعات القمة السنوية.

كان لاجتماعات القمة دور فعال في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، وتوسع جدول أعمالها ليشمل قضايا إضافية تؤثر على الأسواق المالية والتجارة والتنمية، كما أن الكثير من الأعمال المهمة تجري على هامش الاجتماعات غير الرسمية بين بعض رؤوساء ووزراء الدول الأعضاء.

ويتوزع أعضاء مجموعة العشرون على قارات العالم بنسب متفاوتة. وتُمثل القارة الآسيوية في المجموعة الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية، وهي أكثر قارات العالم تمثيلًا في مجموعة العشرين.

أما أفريقيا فتمثيلها يقتصر على دولة جنوب أفريقيا فقط. أما أمريكا الجنوبية فتمثلها الأرجنتين والبرازيل في حين يقتصر تمثيل أوروبا على أربع دول من الاتحاد الأوروبي وتمثل نفسها وهي: بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، إضافة إلى روسيا وتركيا أما أميركا الشمالية فتمثلها الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، وقارة أستراليا تمثلها أستراليا.