تسبب هبوط اضطراري تعرضت له طائرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وهي في طريقها إلى الأرجنتين، في منعها من حضور افتتاح قمة مجموعة العشرين، الجمعة.

وقالت مصادر في الوفد الألماني إلى قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، لوكالة رويترز، إن المستشارة أنجيلا ميركل ستغيب عن افتتاح القمة بعدما أجبرت مشكلات فنية طائرتها الحكومية على الهبوط ولكن بسلام.

وسوف تستأنف ميركل ووزير المالية أولاف شولز رحلتهما إلى بوينس أيرس صباح الجمعة، غير أن طول زمن الرحلة يعني أنهما سيصلان بعد بدء المناقشات بين الزعماء.

واضطرت الطائرة الحكومية التي كانت تقل المستشارة الألمانية والوفد المرافق لها إلى قمة العشرين للعودة بسبب مشكلات فنية ظهرت بعد نحو ساعة من الإقلاع في الرحلة التي تستغرق 15 ساعة، وهبطت بسلام في مطار كولونيا-بون.

وأبلغ قائد الطائرة الركاب بأنه قرر الهبوط بعد حدوث "خلل في عدد من الأنظمة الإلكترونية" لكنه أضاف أنه لم يكن هناك خطر أمني. ولم يتضح سبب المشكلات الفنية.