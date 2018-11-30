سياسة
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المستشارة الألمانية تغيب عن افتتاح قمة العشرين بسبب طائرتها
تسبب خلل فني بطائرة المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل في تأخر رحلتها وعودتها بعد ساعة من إقلاعها من برلين نحو الأرجنتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. وحسب مسؤولي الوفد الألماني فإن الحادث مر بسلام لكنه سيمنع ميركل من المشاركة في افتتاح أعمال القمة.
المستشارة الألمانية تغيب عن افتتاح قمة العشرين بسبب طائرتها
هبطت طائرة ميركل إضطرارياً بعد ساعة من إقلاعها بسبب خلل فني / Reuters
30 نوفمبر 2018

تسبب هبوط اضطراري تعرضت له طائرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وهي في طريقها إلى الأرجنتين، في منعها من حضور افتتاح قمة مجموعة العشرين، الجمعة.

وقالت مصادر في الوفد الألماني إلى قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، لوكالة رويترز، إن المستشارة أنجيلا ميركل ستغيب عن افتتاح القمة بعدما أجبرت مشكلات فنية طائرتها الحكومية على الهبوط ولكن بسلام.

وسوف تستأنف ميركل ووزير المالية أولاف شولز رحلتهما إلى بوينس أيرس صباح الجمعة، غير أن طول زمن الرحلة يعني أنهما سيصلان بعد بدء المناقشات بين الزعماء.

واضطرت الطائرة الحكومية التي كانت تقل المستشارة الألمانية والوفد المرافق لها إلى قمة العشرين للعودة بسبب مشكلات فنية ظهرت بعد نحو ساعة من الإقلاع في الرحلة التي تستغرق 15 ساعة، وهبطت بسلام في مطار كولونيا-بون.

وأبلغ قائد الطائرة الركاب بأنه قرر الهبوط بعد حدوث "خلل في عدد من الأنظمة الإلكترونية" لكنه أضاف أنه لم يكن هناك خطر أمني. ولم يتضح سبب المشكلات الفنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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