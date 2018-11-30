قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيدز نويرت، الخميس، إن روسيا وإيران تتستران على عدم مشاركة نظام بشار الأسد بالمسيرة السياسية الخاصة بحل الأزمة السورية.

وأضافت نويرت في بيانها أن مباحثات أستانا بين روسيا وتركيا وإيران بشأن إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، وصلت إلى طريق مسدود وفشلت في تحديد أعضاء لجنة صياغة الدستور السوري، ولذلك لم يتم التقدم في الحل السياسي بسوريا.

وأشارت إلى أن مباحثات جنيف تشكل أهمية حيوية من أجل تشكيل لجنة صياغة الدستور ووقف حالة التوتر والصراع في سوريا، مؤكدة أن بلادها ستواصل التعاون مع الأمم المتحدة والأطراف الأخرى لتخفيف التوتر في سوريا ومواصلة وقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وأعرب المبعوث الخاص الي سوريا، ستيفان دي ميستورا، في بيان عقب الاجتماع الحادي عشر للدول الضامنة في العاصمة الكازاخية الخميس، عن أسفه حيال عدم تحقيق تقدم ملموس منذ 10 أشهر فيما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية بسوريا.

وأشاد المبعوث الأممي بالجهود التي تبذلها تركيا وروسيا وإيران لضمان تنفيذ اتفاق خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية.

وأكد أن الاجتماع الحادي عشر هو الأخير في عام 2018، وأن الفرصة قد فاتت على إنشاء لجنة دستورية متزنة وشاملة وذات مصداقية يقودها السوريون، وتؤدي الأمم المتحدة دوراً مسهلاً فيها.