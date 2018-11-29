سياسة
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ترمب يلغي لقاءه مع بوتين في قمة العشرين بسبب أزمة أوكرانيا
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه ألغى لقاءه المقرر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، على خلفية التوتر القائم بين موسكو وكييف.
ترمب يلغي لقاءه مع بوتين في قمة العشرين بسبب أزمة أوكرانيا
الرئيس الأميركي دونالد ترمب / Reuters
29 نوفمبر 2018

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لقاءه المقرر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، على خلفية التوتر القائم بين موسكو وكييف.

وقال ترمب في تغريدة عبر تويتر مساء الخميس: "استناداً إلى حقيقة أن السفن والبحّارة الأوكرانيين لم يعودوا من روسيا إلى بلدهم، قررت أنه من الأفضل لجميع الأطراف المعنية إلغاء اجتماعي المقرر سابقاً في الأرجنتين مع الرئيس فلاديمير بوتين".

وأضاف: "أتطلع إلى قمة هادفة مع بوتين مرة أخرى، بمجرد حل هذا الموقف".

وكانت وكالة نوفوستي الروسية، أكّدت في وقت سابق الخميس، للمرة الثانية، أن لقاءً بين بوتين وترمب سيُعقَد السبت المقبل في العاصمة بيونس آيرس.

وشدّد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس الأربعاء، في تصريحات صحفية، على أن تحضيرات لقاء الرئيسين جارية، ولا تغيير في جدول أعمال بوتين. غير أن تغريدة ترامب مساء الخميس، أكدت تلميحاته التي أطلقها الثلاثاء مشيراً إلى احتمالية إلغاء اللقاء مع بوتين، على خلفية التوتر الأخير بين روسيا وأوكرانيا في مضيق كيرتش ببحر آزوف.

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بعدما احتجزت روسيا 3 سفن أوكرانية في مضيق كيرتش ببحر آزوف، إثر إطلاق النار عليها الأحد الماضي، وقررت موسكو الأربعاء، سجن 15 عسكرياً أوكرانياً من أصل 24 تم توقيفهم على متن تلك السفن، معتبرةً أنها دخلت المياه الإقليمية الروسية بصورة غير مشروعة.

وكانت كييف أكّدت أن سفنها لم ترتكب أي مخالفة، متهمةً روسيا بالعدوان العسكري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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