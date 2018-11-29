قالت وزارة الخارجية الكندية، الخميس، إنها ستفرض عقوبات على 17 سعودياً لارتباطهم بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وفي تصريحات سابقة بخصوص قضية خاشقجي قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستينا فريلاند، إن بلادها لا تعتبر أن القضية أُغلقت، رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التضامنية مع السعودية، حسبما نقلت عنها هيئة الإذاعة الكنديةCBC.

وأضافت فريلاند "التفسيرات التي تلقيناها من السعودية حول ملابسات جريمة القتل حتى الآن تفتقر إلى المصداقية والمنطق"، مشيرة إلى أن المسؤولين الكنديين يواصلون مباحثاتهم مع نظرائهم الأميركيين بشأن العقوبات الأميركية الأخيرة على عدد من السعوديين المشتبه بتورطهم في الجريمة.

وأوضحت أن موقف كندا واضح جداً، وهو أنه يجب أن يتحمل أولئك المسؤولون عن هذه الجريمة البشعة كامل المسؤولية.

وتواجه السعودية أزمة كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد 18 يوما من الإنكار، مقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقدّمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي قبل أن تعود وتقول إنه قُتل وجُزّئت جثته بعد فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى السعودية، وهو ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة، ومطالَبات بتحديد مكان الجثة.