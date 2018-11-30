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محادثات أستانا تفشل في تشكيل لجنة صياغة دستور لسوريا. وإسرائيل تقرر عدم تعيين سفير جديد في تركيا. وملفا اليمن وخاشقجي سيكونان على طاولة قمة العشرين.

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محادثات أستانا تفشل في تشكيل لجنة صياغة دستور لسوريا

اختُتمت اجتماعات الجولة الحادية عشرة من محادثات الدول الضامنة حول سوريا، الخميس، والتي استمرت يومين في عاصمة كازاخستان أستانا، لبحث وقف إطلاق النار في إدلب، وتشكيل لجنة صياغة الدستور، والإفراج عن معتقلين.

[TRT عربي/الآن]

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إنه سيواصل العمل حتى نهاية العام الجاري من أجل تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، مؤكداً أن الاجتماع الـحادي عشر هو الأخير في عام 2018.

[الأناضول]

قال مبعوث روسيا إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف بعد المحادثات في أن الجانب الروسي يرى نتيجة الاجتماع إيجابية. في الوقت الذي عبّرت فيه موسكو وطهران وأنقرة أيضاً في البيان المشترك عن القلق إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار في المنطقة منزوعة السلاح في إدلب بشمال غرب سوريا مشددين على الحاجة لمواصلة محاربة الإرهاب.

[رويترز]

سيسلم دي ميستورا، كمبعوث أممي خاص إلى سوريا، مهامه إلى الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسون الذي جرى تعيينه مكانه. [الأناضول]

إسرائيل تقرر عدم تعيين سفير جديد في تركيا

قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل نخشون، الخميس، إن إسرائيل قررت عدم تعيين سفير جديد لها في تركيا، رداً على رفض أنقرة إعادة سفيرها إلى تل أبيب. [TRT عربي/الآن]

قال نخشون إن من مصلحة إسرائيل وتركيا إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما بالكامل.

[ديلي صباح]

أبعدت تركيا السفير الإسرائيلي نائيه، واستدعت سفيرها في تل أبيب، على خلفية المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة منتصف مايو/ أيار الماضي بحق متظاهرين سلميين، وأسفرت عن مقتل العشرات منهم وجرح المئات.

[الأناضول]

رئيس الأرجنتين: ملفا اليمن وخاشقجي سيكونان على طاولة قمة العشرين

قال الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، الخميس، إن الاتهامات ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بارتكاب جرائم حرب وتعذيب، ربما تُطرح للنقاش خلال قمة مجموعة العشرين.[رويترز]

قال رئيس الأرجنتين إن المشكلة التي أثرت على العالم مطروحة على الطاولة، وربما تُثار خلال اجتماعات ثنائية وعلى جدول أعمال قمة العشرين، في إشارة إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول. [TRT عربي/الآن]