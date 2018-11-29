أعلنت اللجنة المناطقية في واشنطن، الخميس، أنها صدّقَت على قرار إطلاق اسم الصحفي السعودي جمال خاشقجي على الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية بالعاصمة الأميركية.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن اللجنة المناطقية قررت إطلاق اسم جمال خاشقجي على جزء من شارع نيو هامبشاير أفينيو، الذي تقع فيه السفارة السعودية بواشنطن، ولكي يكون قرار اللجنة ملزماً ينبغي أن يصدّق عليه مجلس واشنطن.

وأثار مقتل خاشقجي موجة غضب عالمية ضدّ المملكة، ومطالبات بتحديد مكان الجثة ومحاسبة الجناة ومَن أمر بالجريمة.

وكانت وكالة المخابرات المركزية الأميركيةCIA، أعلنت أنها توصلت إلى أن الذي أمر بقتل خاشقجي هو وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكّك في تقرير الوكالة.

ومن المنتظر أن تُتّخذ جملة من القرارات الأميركية ضدّ المملكة العربية السعودية بعد مطالبات من أعضاء بالكونغرس بذلك.