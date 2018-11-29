قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل نخشون، الخميس، إن إسرائيل قررت عدم تعيين سفير جديد لها في تركيا، رداً على رفض أنقرة إعادة سفيرها إلى تل أبيب.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نخشون قوله إن "تل أبيب قررت أيضاً عدم تعيين قنصل جديد لإسرائيل في إسطنبول".

ولفت نخشون إلى أن قرار إسرائيل يأتي عملاً بمبدأ "المعاملة بالمثل"، مؤكداً أنه "من مصلحة إسرائيل وتركيا إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما بالكامل".

وأبعدت تركيا السفير الإسرائيلي لديها إيتان نائيه، واستدعت سفيرها في تل أبيب، على خلفية المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، منتصف مايو/أيار الماضي، بحق متظاهرين سلميين، ما أسفر عن استشهاد العشرات وجرح مئات آخرين.