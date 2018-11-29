قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إن السعودية ستشتري نظام ثاد للدفاع الصاروخي، المصنوع من قِبل شركة لوكهيد مارتن، بقيمة 15 مليار دولار.

وأوضح المتحدث أن الاتفاق جاء بعد جهود مكثّفة من جانب الحكومة الأميركية لإنجاز الاتفاق، شملت اتصالاً شخصيّاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقالت وزارة الخارجية إن مسؤولين سعوديين وأميركيين وقّعوا خطابات العرض والقبول يوم الإثنين، على شروط شراء السعودية 44 قاذفة صواريخ ثاد إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى ذات صلة.

وسعت إدارة ترمب وشركات صناعة السلاح الأميركية في الأسابيع القليلة الماضية لإنقاذ الاتفاقات الفعلية، ضمن حزمة صفقات أسلحة للسعودية بقيمة 110 مليارات دولار جرى الترويج لها كثيراً، وسط تزايد المخاوف من اتهامات للقيادة السعودية في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن صفقة نظام ثاد للدفاع الصاروخي كانت قيد النقاش منذ ديسمبر/كانون الأول 2016، وقد تمت الآن.

وأضاف "الاتفاق يدعم أمن السعودية ومنطقة الخليج على المدى البعيد في مواجهة تهديد الصواريخ الباليستية المتنامي من جانب النظام الإيراني، والجماعات المتطرفة المدعومة من إيران".

وفي تحدٍّ للبيت الأبيض، صوّت مجلس الشيوخ يوم الأربعاء لصالح المضي قدُماً في مشروع قرار لإنهاء الدعم العسكري الأميركي للتحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن، ليمهد الطريق أمام تصويت نهائي محتمل على مشروع القرار خلال أيام.