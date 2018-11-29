سياسة
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الرئيس الأوكراني: بوتين يريد الاستحواذ على بلدي
قال الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو إن الرئيس الروسي يسعى لضم بلاده إلى السيطرة الروسية، رافضا الاعتداء على سفن البحرية الأوكرانية في بحر آزوف. وطالب بوروشينكو ألمانيا برد حازم ضد "السلوك العدواني الروسي".
الرئيس الأوكراني: بوتين يريد الاستحواذ على بلدي
الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو / AP
29 نوفمبر 2018

اتهم الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو، الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسعي لضم أوكرانيا بأكملها تحت السيطرة الروسية، داعياً المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى مساعدة بلاده في هذه الأزمة.

وفي مقابلات له مع صحف ألمانية، رفض بوروشينكو الاتهام الروسي قائلاً "لا تصدقوا أكاذيب بوتين"، واصفاً إياه بالسعى لعودة الإمبراطورية الروسية القديمة، والتي تشمل القرم ودونباس وأوكرانيا بأكملها.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن "بوتين يرى نفسه كقيصر روسي، ولا يمكن أن تكتمل إمبراطوريته من دون أوكرانيا، فهو يعتبرها إحدى مستعمراته".

وطالب بوروشينكو ألمانيا، أكبر وأغنى مشترٍ للغاز الروسي، برد فعل قوي وحازم وواضح ضد "السلوك العدواني الروسي"، داعياً لوقف مشروع خط الأنابيب البحري نورد ستريم 2، الذي سيسمح بتزويد ألمانيا بالغاز الروسي مباشرة دون المرور بالأراضي الأوكرانية.

وكان مسؤولون ألمان صرحوا بأن موقفهم بشأن خط الأنابيب لن يتغير، وأن الحديث عن فرض عقوبات أشد على موسكو التي تطالب بها الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية أمر "سابق لأوانه".

واندلعت الأزمة بين أوكرانيا وروسيا بعد احتجاز روسيا ثلاث سفن للبحرية الأوكرانية وأطقمها يوم الأحد، في بحر آزوف بالقرب من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا تحت سيطرتها في 2014.

مصدر:Reuters
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