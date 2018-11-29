سياسة
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الشيوخ الأميركي يرفع مقترحا حول اليمن إلى لجنة الخارجية
صوّت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لصالح مشروع قرار تقدم به السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز لوقف الدعم العسكري الأميركي للسعودية في حرب اليمن.
الشيوخ الأميركي يرفع مقترحا حول اليمن إلى لجنة الخارجية
مجلس الشيوخ الأميركي يرفع مقترحاً حول اليمن إلى لجنة الخارجية / AP
29 نوفمبر 2018

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على رفع مقترح قرار بإنهاء الدعم العسكري الأميركي للسعودية في حرب اليمن إلى لجنة الشؤون الخارجية.

وصوّت 63 عضواً بمجلس الشيوخ لصالح الموافقة على مشروع القرار الذي تقدم به السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، فيما رفضه 37 آخرون، حسبما نقلت قناة NBC الأميركية.

وجاء التصويت بعد الاستماع لإحاطة من وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين، بشأن أحدث تطورات حرب اليمن، ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ودافع الوزيران عن دعم الولايات المتحدة للسعودية في حربها القائمة باليمن، حيث قال وزير الدفاع جيمس ماتيس، إن سحب الدعم الأميركي العسكري في اليمن، ومبيعات السلاح للشركاء، سيكون خطأ.

فيما حذّر وزير الخارجية مايك بومبيو، أعضاء مجلس الشيوخ، من الدفع صوب إصدار قرار يحدّ من الدعم الأميركي للسعودية في حربها القائمة باليمن.

وفي تصريحات صحفية عقب جلسة الإحاطة في مجلس الشيوخ، أشار بومبيو إلى أنّ قرار قطع المساعدات العسكرية الأميركية على السعودية سيئ التوقيت، وسيقوّض الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن.

وفشلت محاولات سابقة في الكونغرس لوقف الدعم الأميركي للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، كان آخرها في مارس/آذار الماضي.

إلا أن القضية أخذت بعداً آخر بعد مقتل خاشقجي، وسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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