سياسة
2 دقيقة قراءة
غوتيريش: مستعد للقاء ولي العهد للتباحث حول اليمن
أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه مستعد للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أو أيٍّ من قادة المملكة للتباحث بشأن اليمن، على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة في الأرجنتين.
غوتيريش: مستعد للقاء ولي العهد للتباحث حول اليمن
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش / Getty Images
28 نوفمبر 2018

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه على استعداد للقاء ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أو أيٍّ من قادة المملكة، على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة في الأرجنتين الجمعة والسبت، للتباحث بشأن اليمن.

وأوضح غوتيريش في تصريح لصحفيين من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء، أنه يرى حاليّاً فرصة لإطلاق مفاوضات يمنية ذات تأثير في اجتماع السويد، المقرر عقده في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأضاف أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث يجري حاليّاً مشاورات مكثفة في المنطقة لهذا الغرض.

وتقود السعودية تحالفاً عسكريّاً لدعم الحكومة اليمنية في حربها ضد الحوثيين الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ عام 2014.

يأتي ذلك في ظل ضغوط دولية على الرياض وشخص الأمير بن سلمان على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية خاشقجي؛ إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقتله داخل قنصليتها في إسطنبول، بعد 18 يوماً من الإنكار.

وقدّمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي قبل أن تقول إنه قُتل وقُطّعت جثته بعد فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى السعودية، مما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة، ومطالبات بتحديد مكان الجثة.

وأثار ما حدث لخاشقجي موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة ومحاسبة الجناة، وخاصة من أمر بالجريمة.

ومن المقرر أن تنطلق قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، يومَي الجمعة والسبت، بمشاركة زعماء الدول الأعضاء في المجموعة، إضافة إلى بعض القادة الذين سيشاركون كضيوف من عدة دول من بينها البرازيل وتشيلي ورواندا والسنغال وبابوا غينيا الجديدة وهولندا وجامايكا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us