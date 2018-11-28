قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، الأربعاء، إن العلاقة مع السعودية أمر أساسي للحفاظ على الأمن الإقليمي والإسرائيلي، مشيراً إلى أن الرياض تلعب دوراً جوهرياً في الحفاظ على أمن المنطقة وإسرائيل.

وأكد ماتيس في إفادة أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، أن المصالح الأمنية الأميركية لا يمكن تجاهلها حتى عندما تسعى الولايات المتحدة لتحديد المسؤولية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف ماتيس أن السعودية تلعب دوراً جوهرياً في الحفاظ على الأمن بالشرق الأوسط، وهو أمر لا يمكن إغفاله.

ويقوم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، الأربعاء، بإطلاع مجلس الشيوخ على أحدث التطورات المتعلقة بالسعودية ومقتل الصحفي جمال خاشقجي.