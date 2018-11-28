سياسة
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ماتيس: العلاقة مع السعودية ضرورية للحفاظ على الأمن الإقليمي والإسرائيلي
قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في إفادة أمام مجلس الشيوخ، إنه لا يمكن تجاهل المصالح الأمنية الأميركية حتى عندما تسعى واشنطن لتحديد المسؤولية في جريمة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ماتيس: العلاقة مع السعودية ضرورية للحفاظ على الأمن الإقليمي والإسرائيلي
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس / Reuters
28 نوفمبر 2018

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، الأربعاء، إن العلاقة مع السعودية أمر أساسي للحفاظ على الأمن الإقليمي والإسرائيلي، مشيراً إلى أن الرياض تلعب دوراً جوهرياً في الحفاظ على أمن المنطقة وإسرائيل.

وأكد ماتيس في إفادة أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، أن المصالح الأمنية الأميركية لا يمكن تجاهلها حتى عندما تسعى الولايات المتحدة لتحديد المسؤولية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف ماتيس أن السعودية تلعب دوراً جوهرياً في الحفاظ على الأمن بالشرق الأوسط، وهو أمر لا يمكن إغفاله.

ويقوم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، الأربعاء، بإطلاع مجلس الشيوخ على أحدث التطورات المتعلقة بالسعودية ومقتل الصحفي جمال خاشقجي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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