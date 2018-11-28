قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والداخلية والمواطنة، ديميتريس أفراموبولوس، الأربعاء، إنهم قريبون من استكمال المعايير لإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أفراموبولوس في تصريحات لصحفيين أتراك، في بروكسل، حول إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد الأوروبي: "قريبون جداً من استكمال المعايير الـ72 الضرورية".

وتابع: "المسؤولون الأتراك عازمون على استكمال المعايير بأقرب وقت".

وأشار المفوض إلى أن تركيا ستستمر في البقاء كشريك إستراتيجي للاتحاد الأوروبي، مؤكداً أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مجال مكافحة الإرهاب.