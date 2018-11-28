سياسة
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مفوض أوروبي: قريبون من استكمال معايير إعفاء الأتراك من التأشيرة
أكّد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والداخلية والمواطنة، ديميتريس أفراموبولوس، أنهم قريبون جدا من استكمال المعايير الـ72 الضرورية لإعفاء الأتراك من التأشيرة.
مفوض أوروبي: قريبون من استكمال معايير إعفاء الأتراك من التأشيرة
مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والداخلية والمواطنة ديميتريس افراموبولوس / AA
28 نوفمبر 2018

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والداخلية والمواطنة، ديميتريس أفراموبولوس، الأربعاء، إنهم قريبون من استكمال المعايير لإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أفراموبولوس في تصريحات لصحفيين أتراك، في بروكسل، حول إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد الأوروبي: "قريبون جداً من استكمال المعايير الـ72 الضرورية".

وتابع: "المسؤولون الأتراك عازمون على استكمال المعايير بأقرب وقت".

وأشار المفوض إلى أن تركيا ستستمر في البقاء كشريك إستراتيجي للاتحاد الأوروبي، مؤكداً أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مجال مكافحة الإرهاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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