قال الكرملين، الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيبحثان قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين هذا الشهر.

وصرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، للصحفيين، خلال إفادة صحفية بشأن القمة التي ستبدأ نهاية هذا الشهر، إن بوتين وبن سلمان سيبحثان أيضاً أسواق النفط والصراع في سوريا.

وأضاف أوشاكوف، أن الجانبين سيناقشان ملفات دولية وإقليمية، بينها القضية السورية.

ومن المقرر أن تنطلق قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، خلال يومَي الجمعة والسبت المقبلَين، بمشاركة زعماء الدول الأعضاء في المجموعة، إضافة إلى بعض القادة الذين سيشاركون كضيوف من عدة دول من بينها البرازيل وتشيلي ورواندا والسنغال وبابوا غينيا الجديدة وهولندا وجامايكا.

وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقتله داخل قنصليتها في إسطنبول، بعد 18 يوماً من الإنكار.

وقدّمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي قبل أن تقول إنه قُتل وقُطّعت جثته بعد فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى السعودية، مما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة، ومطالبات بتحديد مكان الجثة.