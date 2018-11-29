سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018
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خلاصات من TRT عربي: 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يدلي بتصريحات للصحفيين  / AFP
29 نوفمبر 2018

أهم الأحداث:

وزير الخارجية الأميركي يعلن عدم تجاهل بلاده لجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، ووزير الدفاع الأميركي يقول إن العلاقة مع السعودية ضرورية للحفاظ على الأمن الإقليمي والإسرائيلي.

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        بومبيو: لم نتغاضَ عن جريمة خاشقجي ومن الخطأ تقليص العلاقات مع الرياض

          قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن بلاده لم تغض الطرف عن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأضاف أن خفض مستوى العلاقات الأميركية مع السعودية سيكون خطأ بالنسبة للأمن القومي الأميركي.[TRT عربي]

          وعن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال بومبيو، إنه لا توجد أدلة مباشرة تربطه بمقتل خاشقجي.[رويترز]

          ماتيس: العلاقة مع السعودية ضرورية للحفاظ على الأمن الإقليمي والإسرائيلي

            قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إنه ”ليس لدينا دليل دامغ على أن ولي العهد له يد فيما حدث، لا المخابرات ولا أي شخص آخر".[رويترز]

            وقال ماتيس، إن العلاقة مع السعودية أمر أساسي للحفاظ على الأمن الإقليمي والإسرائيلي، مشيراً إلى أن الرياض تلعب دوراً جوهرياً في الحفاظ على أمن المنطقة وإسرائيل.[TRTعربي]

            مصدر:TRT عربي
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