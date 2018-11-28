ندّدت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، بقرار قضائي إسرائيلي يؤيد ملكية الصندوق القومي اليهودي لأكثر من 500 دونم من الأراضي الفلسطينية في مستوطنة غوش عتصيون جنوبي بيت لحم.

ووصفت الخارجية القرار في بيان صادر عنها بالاستعماري والعنصري بامتياز، مشيرة إلى أنه يثبت أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.

وحثّت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في جرائم الاحتلال والمستوطنين وانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.

ويمكّن القرار الإسرائيلي المستوطنين من بدء العمل في الأراضي المصادَرة وبناء مئات الوحدات الاستيطانية عليها.

ويدّعي الصندوق القومي اليهودي، وهو منظمة صهيونية تأسست في عام 1901 لجمع الأموال من اليهود لشراء الأراضي في فلسطين وإقامة مستعمرات، شراء الأرض عام 1944 عبر شركة استيطانية تابعة له تُدعى هيمنوتا، من عائلة فلسطينية هاجرت إلى أميركا الجنوبية.

في ذات السياق، رفضت بطريركية القدس للاتين، الأربعاء، قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراضٍ تابعة لها في منطقة الأغوار الشمالية، قائلة إنها تقوم بدراسة حيثيات القرار؛ للتعامل معه بالسبل الملائمة والاعتراض عليه ورفع الضرر الناتج عنه.

ويسكن في منطقة الأغوار، نحو 10 آلاف فلسطيني منهم 5 آلاف في الأغوار الشمالية، في بيوت من الصفيح وخيام، وتمنعهم إسرائيل من تشييد المنازل، ويعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والزراعة.