وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس قادماً من تونس لحضور اجتماعات قمة العشرين التي ستنطلق في الـ30 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتأتي هذه الزياة وسط غضب دولي واتهامات لولي العهد بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ومطالب منظمة هيومن رايتس ووتش باستخدام بند في دستورها بخصوص جرائم الحرب، للتحقيق في تورط الأمير محمد في جرائم محتملة ضد الإنسانية باليمن وفي قضية خاشقجي.

وغادر بن سلمان تونس التي كانت المحطة الرابعة في جولته، بعد زيارة استمرت أربع ساعات فقط وسط احتجاجات لمئات التونسيين من بينهم نشطاء وصحفيون، رفعوا شعارات ضد جرائم الحرب في اليمن، وشعارات أخرى تنتقد بن سلمان وتصفه بالقاتل وأنه غير مرحب به.

ومن المقرر أن تنطلق قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، خلال يومي الجمعة والسبت المقبلَين، بمشاركة زعماء الدول الأعضاء في المجموعة، إضافة إلى بعض القادة الذين سيشاركون كضيوف من عدة دول من بينها البرازيل وتشيلي ورواندا والسنغال وبابوا غينيا الجديدة وهولندا وجامايكا.