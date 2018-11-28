أكد تقرير نشره مكتب المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة، الإثنين، مقتل حوالي 87 ألف امرأة حول العالم، 58% منهن قتلن على أيدي أشخاص مقربين، من أزواج أو شركاء أو أحد أفراد عائلاتهن.

وركز التقرير الذي نُشر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، على تحليل البيانات التي تتعلق بقتل النساء بناء على جنسهن، وتحديداً ما يتعلق بالجرائم العائلية التي يرتكبها الشريك أو أحد أفراد العائلة.

وعلق المدير التنفيذي لمكتب المخدرات والجريمة بأنه بما أن الغالبية العظمى من مرتكبي الجرائم هم من الرجال، فإن النساء يدفعن ثمناً كبيراً نتيجة التمييز بين الجنسين والأفكار السلبية السائدة عن النظرة للمرأة.

وأضاف "أننا في حاجة لتطبيق العدالة ضد المجرمين لمنع وإنهاء القتل المتعلق بالجنس"، مشيراً إلى أن نشر التقرير في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة يأتي من أجل رفع الوعي بهذه القضية الهامة.

ووفقاً للتقرير، لم يتحقق تقدم ملموس في حماية حياة النساء وإنقاذهم من القتل على يد الشركاء أو أحد أفراد العائلة، على الرغم من القوانين التي شُرعت خلال السنوات الأخيرة للقضاء على العنف ضد المرأة.