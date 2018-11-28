سياسة
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"الشيوخ الأميركي" يناقش الرد الأنسب على السعودية بشأن خاشقجي
قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل الأربعاء، إن الكونغرس سيكون له رد على السعودية فيما يتعلق بجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي. وأوضح أن هناك مناقشات حول الرد المناسب.
"الشيوخ الأميركي" يناقش الرد الأنسب على السعودية بشأن خاشقجي
زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل / AFP
28 نوفمبر 2018

أعلن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل، الأربعاء، أن الكونغرس سيكون له رد على السعودية فيما يتعلق بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف مكونيل أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA توصلت إلى أن الحكومة السعودية متورطة في الجريمة التي تخالف كل القيم التي تدافع عنها الولايات المتحدة في العالم.

وقال "لذلك من الضروري أن يكون هناك رد، ونناقش حاليّاً كيف يجب أن يكون الرد الأنسب".

ومن جانبه، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب كروكر "متأكدون للغاية من تورط ولي العهد في الجريمة. يجب على الأقل تحميله المسؤولية لأن المؤسسة التي يديرها ارتكبت هذه الجريمة"، مؤكداً على ضرورة دفع ثمن للجريمة.

وأشار كروكر إلى أن مجلس الشيوخ سيتحرك في حال لم يُقْدم البيت الأبيض على الخطوات اللازمة.

وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة منذ أعلنت في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقتل خاشقجي وتجزئة جثته في قنصليتها بإسطنبول، بعد 18 يوماً من الإنكار وتقديم روايات متناقضة.

مصدر:AA
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