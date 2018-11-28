قال مسؤول عسكري روسي، الأربعاء، إن بلاده ستعزز دفاعاتها في شبه جزيرة القرم بنشر مزيد من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن الكولونيل فاديم إستيفيف، المسؤول البارز بوزارة الدفاع في جنوب روسيا، قوله إن بلاده ستنشر منظومات صواريخ من طراز S-400، بالإضافة إلى المنظومات الثلاث المتمركزة في شبه الجزيرة.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام على إطلاق حرس الحدود الروسي النار على ثلاث سفن أوكرانية والسيطرة عليها واعتقال أطقمها، خلال عبورها لمضيق كيرتش في بحر آزوف.

وفي أعقاب ذلك أعلنت أوكرانيا فرض الأحكام العرفية في أجزاء من البلاد لمدة 30 يوماً.

وقالت أوكرانيا إن سفنها تعمل وفقاً للقواعد البحرية الدولية، في حين ردت روسيا أن السفن لم تحصل على إذن للمرور.

ووجهت عدة دول أوروبية أصابع الاتهام إلى موسكو بنقض المعاهدات الدولية والاتفاقات حول شبه جزيرة القرم، فيما دعت الأمم المتحدة لتجنب التصعيد بين روسيا وأوكرانيا.