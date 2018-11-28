يُطلع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ووزير الدفاع جيم ماتيس، الأربعاء، مجلس الشيوخ الأميركي على أحدث التطورات المتعلقة بالسعودية، وقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ومن المقرر أن يقدم وزير الخارجية والدفاع الأميركيان، الإحاطة السرية حول علاقات الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية لدى مجلس الشيوخ بأكمله، قبيل إجراء تصويت قد يُوقف الدعم الأميركي للرياض في حملتها العسكرية على اليمن.

ونفى البيت الأبيض منع مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، جينا هاسبل، من حضور جلسة إحاطة مجلس الشيوخ، على خلفية تصريح بعض أعضاء مجلس الشيوخ لشبكة CNN الأميركية بعدم حضورها، على الرغم من رغبة أعضاء المجلس في سماع تقييم الاستخبارات الأميركية مباشرة منها فيما يتعلق بقضية مقتل خاشقجي.

وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري بوب كوركر، أوضح الإثنين أنه طلب من هاسبل تقديم موجز لهم حول قضية خاشقجي.

ولفت إلى أن إفادات ماتيس، وبومبيو، لن تكون كافية للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالقضية، وأنه يتعين الاستماع لهاسبل من أجل معرفة كيف سيكون رد الكونغرس على السعودية، ومحمد بن سلمان.

وأشار إلى أنه سيقوم بإجراء تصويت في الكونغرس لإنهاء مشاركة الولايات المتحدة في الحرب باليمن، مشدداً على أن قضية خاشقجي ستؤثر بشكل مباشر على نتيجة هذا التصويت.