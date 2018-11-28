قالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تدعو الدول الأوروبية لتطبيق عقوبات أشد صرامة على روسيا بسبب نزاعها مع أوكرانيا، وضرورة إعادة النظر في دعم خط (نورد ستريم2) للغاز مع موسكو.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت أن هناك حكومات عديدة فرضت عقوبات على روسيا بسبب ملف شبه جزيرة القرم، إلا أن أغلب هذه العقوبات ليست نافذة بنحو فعال؛ لذلك نطالب الدول الأوروبية بالقيام بالمزيد.

كما ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أنه قد يلغي اجتماعه المقرر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين بسبب الاشتباك البحري الروسي مع أوكرانيا، مؤكداً رفضه لهذا "الاعتداء".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو قال في وقت سابق، الثلاثاء، إن فرض الغرب المزيد من العقوبات على موسكو بسبب نزاعها المتجدد مع أوكرانيا لن يحل الأزمة، وحذر من استغلالها لتصعيد التوتر السياسي في المنطقة.

واحتجزت روسيا ثلاث سفن للبحرية الأوكرانية وأطقمها في مضيق كيرتش، الأحد، قرب جزيرة القرم التي انتزعتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، ما أجّج مخاوف من نشوب صراع ممتد.

كما أمرت محكمة في شبه جزيرة القرم، باحتجاز البحارة الأوكرانيين الـ24 الذين اعتقلتهم روسيا لمدة شهرين.