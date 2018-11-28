أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين في الأرجنتين.

وأوضح بولتون، في مؤتمر صحفي، أن ترمب لن يعقد أي محادثات مع محمد بن سلمان على هامش القمة؛ بسبب ازدحام جدول أعماله.

وقال بولتون إن الرئيس الأميركي سيعقد سلسلةً من المحادثات الثنائية مع عدد من القادة العالميين، من بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.

وأضاف أن جدول أعمال ترمب يشمل أيضاً لقاءاتٍ مع الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وكان الرئيس الأميركي قال لصحفيين الأسبوع الماضي إنه قد يلتقي ولي العهد السعودي في الأرجنتين، رغم ما يواجهه محمد بن سلمان من ضغوط دولية على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي المؤتمر نفسه، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في معرض تعليقها على ما إذا كان هناك احتمال لحدوث لقاء بين ترمب وبن سلمان أم لا، خارج البرنامج الرسمي للرئيس الأميركي "لا يمكنني استبعاد هذا الاحتمال".

وقالت ساندرز "لم نرَ الأدلة النهائية بعد، سنجري تقييماتنا بحسب الأدلة الجديدة كلما رأيناها"، في إشارة إلى مقتل جمال خاشقجي.

ومن المقرر أن تنطلق قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين.