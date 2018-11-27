بيئة
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الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع درجة حرارة الأرض بشكل يفوق المتوقع
ذكر تقرير للأمم المتحدة، أن معدل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري قد يتجاوز المستوى المطلوب للحفاظ على زيادة حرارة الأرض، قائلا إنه إذا لم تُسَدّ فجوة الانبعاثات بحلول عام 2030 فسيصبح هدف جعل زيادة حرارة الأرض دون درجتين مئويتين صعب المنال.
الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع درجة حرارة الأرض بشكل يفوق المتوقع
معدل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري قد يتجاوز المستوى المطلوب / AP
27 نوفمبر 2018

قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن معدل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري قد يتجاوز المستوى المطلوب للحفاظ على زيادة حرارة الأرض بنحو درجتين مئويتين فقط خلال القرن الحالي، إذ ستتراوح الزيادة بين 13 و15 مليار طن في عام 2030.

وحلل التقرير السنوي التاسع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أثر أهداف وسياسات الدول لخفض الانبعاثات، وما إذا كانت كافية لجعل متوسط زيادة درجات الحرارة على مستوى العالم عند حدّ أكثر أماناً، يقّل عن درجتين مئويتين.

وقال التقرير إن المعدل السنوي للانبعاثات بلغ 53.5 مليار طن في عام 2017، وهو رقم قياسي بعد ثلاثة أعوام من التراجع. ولم يكن منتظَراً أن تبلغ الانبعاثات ذروتها في عام 2030، ناهيك بمستواها بحلول عام 2020.

وأفاد بأنه "إذا لم تُسَدّ فجوة الانبعاثات بحلول عام 2030 فقد يصبح هدف جعل زيادة حرارة الأرض دون درجتين مئويتين صعب المنال".

وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن جهود أكبر 20 دولة في العالم من حيث الاقتصاد مجتمعةً لن تجعلها تحقق تعهداتها في هذا الصدد بحلول عام 2030.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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