سياسة
3 دقيقة قراءة
احتجاجات شعبية واسعة ترافق زيارة ولي العهد السعودي إلى تونس
وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تونس في زيارة بطلب منه، ضمن جولة تشمل 10 دول، وتسود برنامج الزيارة حالة من التكتم، وسط مظاهرات ومسيرات شعبية ودعاوى قضائية ضدّ الزيارة.
احتجاجات شعبية واسعة ترافق زيارة ولي العهد السعودي إلى تونس
الرئيس التونسي  الباجي قايد السبسي كان في استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المطار - وكالة واس
27 نوفمبر 2018

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء، إلى تونس، في زيارة غير معلنة المدة، يلتقي فيها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.

وتسود برنامج الزيارة حالة من التكتم الرسمي وفقاً لوكالة الأناضول، إذ تتزامن مع مظاهرات شعبية رافضة لها.

وخرج مئات التونسيين، الثلاثاء، في مسيرة احتجاجية وسط العاصمة تونس رفضاً لزيارة ولي العهد السعودي، وذلك على خلفية اتهامات له بالوقوف وراء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكانت منظمات نقابية ومدنية وطلابية وأحزاب سياسية تونسية، عبّرت عن رفضها زيارة بن سلمان، متهمة إياه بالوقوف وراء مقتل خاشقجي.

في السياق نفسه، أذِن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس، لفرقة الشرطة العدلية، بإجراء الأبحاث الضرورية في حقّ ولي العهد السعودي، على خلفية شكوى رسمية تقدمت بهاالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يوم الإثنين، ضدّ ولي العهد السعودي، معتمدةً على التقرير المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان باليمن.

كذلك دعت نقابة الصحفيين التونسيين إلى فتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة الملف إلى المدّعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية.

ومنذ الخميس الماضي زار بن سلمان الإمارات والبحرين ومصر، ضمن أول جولة خارجية له منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

يُذكر أن زيارة ولي العهد السعودي لتونس، تأتي بطلب منه، ضمن جولة تشمل 10 دول، وهو في طريقه إلى قمة العشرين التي ستُعقَد في الأرجنتين في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حسبما أكدت الناطقة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش، الأسبوع الماضي.

وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي مقتله داخل قنصليتها في إسطنبول، بعد 18 يوماً من الإنكار. وقدّمَت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي قبل أن تقول إنه قُتل وقُطّعَت جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة إلى السعودية، مما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة، ومطالبات بتحديد مكان الجثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us