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أردوغان يتعهد بالقضاء على بقايا تنظيم داعش المصنف إرهابيّاً في غضون أشهر. وانتهاكات وقف إطلاق النار في إدلب على مائدة المحادثات في أستانا.

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أردوغان: سنقضي على بقايا تنظيم داعش الإرهابي في غضون أشهر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، في كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، إن تركيا تتعهد باستئصال بقايا تنظيم داعش المصنف إرهابيّاً بالكامل في غضون بضعة أشهر. [TRT عربي/الآن]

ولفت أردوغان إلى أن أنقرة مصممة على استخدام حقوقها المنبثقة عن القانون الدولي بالكامل، في إشارة إلى الضربات العسكرية التركية ضد تنظيمات PKK وYPG المصنفان إرهابيّاً. [TRT عربي/الآن]

وأشار الرئيس التركي إلى أنه لم يكن هناك داعش في سوريا، وإنما عصابات صغيرة كانت تنتظر على دكة الاحتياط، تم تدريبها وتجهيزها لزعزعة البلد والمنطقة تحت اسم داعش. [الأناضول]

انتهاكات وقف إطلاق النار في إدلب على مائدة المحادثات في أستانا

تنطلق في العاصمة الكازاخية أستانا، الأربعاء، الجولة الحادية عشرة من محادثات الدول الضامنة حول سوريا لبحث وقف إطلاق النار في إدلب، ولجنة صياغة الدستور، والإفراج عن المعتقلين. [TRT عربي/الآن]

يمثل تركيا في المحادثات نائب وزير الخارجية سادات أونال، وإيران نائب وزير الخارجية حسين أنصاري، فيما يمثل روسيا الممثل الخاص للرئيس الروسي في سوريا ألكساندر لافرينتييف. [الأناضول]

وأعلن المكتب الإعلامي للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أنه سيحضر الجولة المقبلة من مفاوضات أستانا وسيترأس هناك اجتماعاً للدول الضامنة. [روسيا اليوم]

وأعلنت الخارجية الكازاخية أن جميع الأطراف الذين تمت دعوتهم للجولة الجديدة من مؤتمر أستانا حول سوريا سيحضرون أعمالها، وأن المعارضة السورية ستمثلها 13 شخصية برئاسة أحمد طعمة. [روسيا اليوم]